Fenerbahçe'de 92 milyon TL'lik Bruma fiyaskosu

Fenerbahçe'nin PSV'den 4 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Bruma, Portekizli Teknik Direktör Jesus tarafından kadro dışı bırakıldı. Onunla beraber Novak ve Lemos da sezonun ilk yarısında forma giyemeyecek.

Hatırlanacağı üzere önceki dönemde de Caulker'ı dönemin hocası Pereira istememişti. Aslında Bruma olayı, Caulker'a oranla çok daha kötü... Çünkü İngiliz stoper, bedelsiz olarak yönetim tarafından alınmıştı. Bruma transferine ise Jesus onay verdi. Caulker, Pereira öncesi gelmişti. Bruma, bir asist (Slovacko) yapabildi. Akşam Gazetesi'nde yer alan haber göre, Maçlara çıkamayacak oyuncunun kulübe maliyeti yaklaşık 92 milyon TL'yi buldu.

Bu sebeple camia içinden sesler yükselmeye başladı. Bruma, Galatasaray forması giydiği dönemde de performansıyla hayal kırıklığına neden olmuştu.