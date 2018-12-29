Fenerbahçe'de Aatıf ve Dirar'a af çıktı

Fenerbahçe'de sürpriz gelişme. Ersun Yanal yönetiminde ikinci yarıya hazırlanacak olan Fenerbahçe'de sürpriz gelişme yaşandı. Fenerbahçe yönetimi ilk yarıda kadro dışı kalan Aatıf ve Nabil Dirar'ı affetme kararı aldı.

Fenerbahçe'de Aatıf ve Nabil Dirar affedildi

Fenerbahçe'de sıcak gelişme. Ersun Yanal yönetiminde ikinci yarıda girmiş olduğu kötü durumdan çıkmak isteyen Fenerbahçe'de 2 futbolcuya af geldi. Fenerbahçe'de Aatif ve Dirar affedildi. Bugün sarı lacivertli kulüpten resmi açıklama yapılacak. Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal kadro dışı kalan oyuncular ilgili ''Kadro dışı diye bir şey söz konusu değil. İlerleyen günlerde durum değerlendirmesi yapabiliriz'' demişti.

VOLKAN DEMİREL VE OZAN TUFAN'A AF YOK

Yaşanan bu gelişme üzerine gözler diğer kadro dışı kalan 2 isme çevrildi. Ozan Tufan ve Volkan Demirel konusunda henüz Fenerbahçe yönetiminden af kararı çıkmadı.

(Futbol Arena)