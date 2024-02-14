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Spor

Fenerbahçe'de abilerden özel toplantı! ''Birbirimiz için savaşırsak başarırız''

Süper Lig'de liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de kaptanlar takım arkadaşları ile özel bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıda takıma ''Hepimiz birbirimiz için savaşırsak başarırız' mottosunu aşılanacak. İşte detaylar...

Sabah14 Şubat 2024 Çarşamba 10:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de abilerden özel toplantı! ''Birbirimiz için savaşırsak başarırız''
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Alanyaspor beraberliğiyle liderliği kaptıran Fenerbahçe'de tecrübeli isimler ağırlığını koyarak takımı motive edecekler...

Fenerbahçe'de işler yolunda gidiyordu ancak Kanarya, Samsunspor'a takılınca Galatasaray rakibini yakalamıştı. Son olarak Kadıköy'de 2-1 öne geçmesine rağmen Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, Aslan kazanınca liderliği kaptırdılar. Uzun yıllardır şampiyon olamayan Fenerbahçe'de takımın ağabeyleri hemen müdahale etme kararı aldılar. Olası panik havasının önüne geçmek isteyen kaptanlar Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Mert Hakan Yandaş takım arkadaşlarıyla bu hafta toplantı yapacaklar. Hedeften kopmadıklarını anlatacaklar.

KENETLENECEKLER

Sarı-lacivertli takım, kaptanlar önderliğinde sezonun kalan bölümü öncesinde kenetlenecek. Aynı birlikteliği camiadan da talep edecekler. Süper Lig'de Galatasaray'ın 2 puan gerisinde yer alan, Konferans Ligi'nde son 16 takım arasında bulunan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finalistlerden biri olan Fenerbahçe tüm bu kulvarlarda başarı istiyor.

"BİRBİRİMİZ İÇİN SAVAŞIRSAK BAŞARIRIZ"

Kaptanlar Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Mert Hakan Yandaş arkadaşlarıyla yapacakları toplantıda mental olarak güçlü kalmalarının önemine değinecek. "Hepimiz birbirimiz için savaşırsak başarırız" mottosunu aşılayacaklar.

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