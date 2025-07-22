İSTANBUL 36°C / 26°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2025 Salı / 27 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,425
  • EURO
    47,3471
  • ALTIN
    4404.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Al-Ittihad maçı öncesi kadroda 3 eksik
Spor

Fenerbahçe'de Al-Ittihad maçı öncesi kadroda 3 eksik

Yeni sezon çalışmaları kapsamında Portekiz'de bulunan Fenerbahçe, hazırlık maçında Suudi ekibi Al-Ittihad ile karşılaşacak. Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan 3 isim maçta forma giyemeyecek.

AA22 Temmuz 2025 Salı 12:47 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Al-Ittihad maçı öncesi kadroda 3 eksik
ABONE OL

2025-2026 sezonu çalışmaları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, yarın hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile karşı karşıya gelecek.

Portimao Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe, buradaki hazırlık maçlarında Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı da 2-0 mağlup etmişti.

JHON DURAN SAHNE ALABİLİR

Fenerbahçe'nin ses getiren yeni transferi Jhon Duran'ın, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkması bekleniyor.

Kampa geç katılan, bu sebeple ilk 2 hazırlık maçında kadroda yer alamayan genç golcü, teknik heyetin kararına göre maçta görev alabilecek.

TAKIMDA 3 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden 3 oyuncu, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş müsabakada takımını yalnız bırakacak.

KAMP KADROSU

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, John Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.