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Spor

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı öncesi 8 eksik

Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu zorlu deplasmanda 8 oyuncusundan yararlanamayacak. İşte detaylar...

AA8 Şubat 2025 Cumartesi 11:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı öncesi 8 eksik
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Gain Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde üst üste çıktığı 5 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda konuk ettiği Erzurumspor FK'yi de 5-0 mağlup etti.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

8 EKSİK

Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 8 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri'nin yanı sıra kaleci Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek ve Mert Müldür müsabakada forma giyemeyecek.

3 OYUNCU SINIRDA

Fenerbahçe'de 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Sebastian Szymanski, kart görmeleri durumunda Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

MİMOVİC, TEKNİK HEYETE BAĞLI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ognjen Mimovic, teknik heyetin görev vermesi durumunda kadroda yer alacak.

Sarı-lacivertlilere hazır durumda gelen ve takımla çalışmalarını sürdüren 20 yaşındaki bek oyuncusu, teknik heyetin kararını bekleyecek.

SAİNT-MAXİMİN KADROYA DÖNECEK

Fenerbahçe'nin tecrübeli kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin, kadroya dönecek.

Transferde adı Napoli ile anılması sebebiyle takımdan uzak kalan Fransız oyuncu, teknik heyetin görev vermesi durumunda forma giyecek.

4 BİNİNCİ GOL HEYECANI

Fenerbahçe'de, Corendon Alanyaspor müsabakası öncesinde 4 bininci gol heyecanı yaşanıyor.

Lig tarihinde şu ana dek 3999 golü bulunan sarı-lacivertlilerde, Alanyaspor filelerinin havalandırılması durumunda 4 bininci gol sevinci olacak.

Sarı lacivertli kulübün ligdeki ilk golünü Ergun Öztuna, 1000. golünü Erol Togay, 2000. golünü Uche, 3000. golünü ise Alex de Souza kaydetti.

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