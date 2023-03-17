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Spor

Fenerbahçe'de Alanyaspor mesaisi başladı

Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları başladı.

IHA17 Mart 2023 Cuma 19:54 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Alanyaspor mesaisi başladı
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde idman salonda core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda pas ve şut çalışmaları yapıldı. İdman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sevilla ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan sarı-lacivertli futbolcular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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