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  • Fenerbahçe'de alarm zilleri çalıyor! Derbi öncesi 7 futbolcu...
Spor

Fenerbahçe'de alarm zilleri çalıyor! Derbi öncesi 7 futbolcu...

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, Beşiktaş derbisi öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

AA25 Nisan 2025 Cuma 09:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de alarm zilleri çalıyor! Derbi öncesi 7 futbolcu...
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde son olarak evinde Kayserispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok kritik 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, Gaziantep deplasmanından kayıpsız dönmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 72 puanla 2. sırada girdi.

TEK EKSİK MERT HAKAN

Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanına tek eksikle gidecek.

Sarı-lacivertlilerde rahatsızlığı bulunan Mert Hakan Yandaş, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek.

DERBİ ÖNCESİ SINIRDA 7 İSİM

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli takımda Fred Rodrigues, Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü ve İrfan Can Kahveci, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde 34. haftadaki Beşiktaş takımlarını yalnız bırakacak.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

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