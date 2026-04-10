  Fenerbahçe'de alarm zilleri çalıyor! Tam 8 futbolcu ceza sınırında
Fenerbahçe'de alarm zilleri çalıyor! Tam 8 futbolcu ceza sınırında

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerde İspanyol futbolcu Marco Asensio, mücadelede forma giyemeyecek. Ayrıca 8 futbolcu da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

AA10 Nisan 2026 Cuma 10:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Zecorner Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 28 mücadelede 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 63 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Son lig maçında Beşiktaş'ı uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını sürdürdü.

FENERBAHÇE'DE 1 EKSİK

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesinde 1 eksik bulunuyor. Beşiktaş mücadelesinde sakatlanan İspanyol futbolcu Marco Asensio'nun sol diz ön çapraz bağında gerilme ve ödem tespit edildi.

İspanyol futbolcu yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

8 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Sarı-lacivertli ekipte 8 oyuncu ceza sınırında.

Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Jayden Oosterwolde, yarınki karşılaşmada kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak.

