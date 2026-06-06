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Spor

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Sadettin Saran yönetimleri ibra edildi

Fenerbahçe'de hem Ali Koç hem de Sadettin Saran yönetimleri, 2025-26 sezonuna ilişkin idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi.

AA6 Haziran 2026 Cumartesi 13:06 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Ali Koç ve Sadettin Saran yönetimleri ibra edildi
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Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda Ali Koç ve Sadettin Saran dönemleri idari ve mali yönden ibra edildi.

Chobani Stadı'ndaki genel kurulda Şekip Mosturoğlu'nun Genel Kurul Başkanlık Divanı'na seçilmesinin ardından faaliyet ve denetim kurulu raporları okundu.

Eski başkan Ali Koç dönemini kapsayan 1 Haziran 2025 ile 21 Eylül 2025 arasındaki faaliyet raporlarını eski yönetici Burak Kızılhan, Sadettin Saran dönemini kapsayan 22 Eylül 2025 ile 28 Şubat 2026 arasındaki raporları ise kulüp genel sekreteri Orhan Demirel okudu.

Genel kurul üyeleri, iki dönemi de idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra etti.

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