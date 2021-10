Fenerbahçe'de Allahyar Sayyadmanesh sürprizi

14 Ekim 2021 Perşembe 18:04 - Güncelleme: 14 Ekim 2021 Perşembe 18:04

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'den Ukrayna Ligi ekibi Zorya Luhansk'a 1,5 yıllığına kiralanan Allahyar Sayyadmanesh için önemli bir iddia gündeme geldi.

İran basınının haberine göre; Zorya, Allahyar'ın kiralık sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

"FENERBAHÇE SATMAK İSTİYOR"

Haberde Allahyar'ın ocak ayında Fenerbahçe'ye döneceği ancak sarı - lacivertlilerin oyuncuyu 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle satmak istediği belirtildi.

ALLAHYAR: "KENDİMİ GÖSTERDİM"

Öte yandan Allahyar, kendisine sorulan "İranlı bir futbolcu için Ukrayna Ligi'nde oynamak zor mu?" sorusuna, "Bu durumu bir ülkenin vatandaşı olmaya bağlamayı doğru bulmuyorum. Her şey oyuncunun zihniyetiyle alakalı. Futbol, dünyanın her yerinde aynıdır. Güçlü bir mantaliteye sahipseniz her yerde oynayabilirsiniz. Ben kendimi göstermeyi başardım. Ancak bundan tüm İranlılar'ın Ukrayna Ligi'nde iyi oynayacağı sonucu çıkmıyor. Anlıyor musunuz?" cevabını verdi.

Allahyar, bu Zorya ile çıktığı 13 resmi maçta 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.