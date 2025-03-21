Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin belirsizliği

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Disiplinsiz davranışları nedeniyle son dönemdeki maçlarda kadroya giremeyen Maximin, sosyal medya hesaplarından teknik heyet aleyhinde paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Son olarak Jose Mourinho ile kilo tartışmasına giren Fransız futbolcu, detaylı raporlarını takipçileriyle paylaştı.

Jose Mourinho da bu davranışlar üzerine "Maximin'in iyi bir şair olduğunu bilmiyordum. Kendisi ilk önce fazla kilolarından kurtulmalı." şeklinde açıklama yaptı.

Bazı antrenmanlara çıkmayan Fransız futbolcunun, sorunlu davranışlar sergilemesi Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin soru işaretleri oluşturuyor.

28 yaşındaki futbolcunun bu tavrını sürdürmesi halinde forma şansı bulamayacağı belirtiliyor.

Maximin, sezon başında 8 milyon avro karşılığında Al-Ahli'den kiralanmıştı. Sarı lacivertli formayla 26 maçta görev yapan Fransız oyuncu, 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.