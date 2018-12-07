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Fenerbahçe'de Alper Boğuşlu dönemi başladı

Fenerbahçe, A Milli Takım'ın da antrenörlüğünü yapan Alper Boğuşlu'yu transfer ettiğini açıkladı.

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Fenerbahçe, A Milli Takım'ın da antrenörlüğünü yapan Alper Boğuşlu'yu transfer ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz, Futbol A Takımımızın kaleci antrenörlüğü görevi için daha önce A Milli Futbol Takımımızda da görev yapmış olan Alper Boğuşlu ile sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

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