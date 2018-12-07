Fenerbahçe'de Alper Boğuşlu dönemi başladı
Fenerbahçe, A Milli Takım'ın da antrenörlüğünü yapan Alper Boğuşlu'yu transfer ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe, A Milli Takım'ın da antrenörlüğünü yapan Alper Boğuşlu'yu transfer ettiğini açıkladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle;
Kulübümüz, Futbol A Takımımızın kaleci antrenörlüğü görevi için daha önce A Milli Futbol Takımımızda da görev yapmış olan Alper Boğuşlu ile sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.