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Spor

Fenerbahçe'de Alper Potuk affedildi

Fenerbahçe'de şubat ayında kadro dışı bırakılan Alper Potuk ile ilgili karar verildi. Samandıra'ya çağrılan milli futbolcu, maaşında indirim yapmayı kabul etti ve affedildi.

30 Nisan 2020 Perşembe 19:00 - Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 19:00
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Fenerbahçe'de yeni sezon için çalışmalar başlarken yeni bir gelişme yaşandı. Maaşında yüzde 40 indirime gitmesine rağmen kadro dışı bırakılan 29 yaşındaki Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı.

Şubat ayında kadro dışı kalan ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ismi bildirilmeyen Alper Potuk'un dün kulüp tarafından arandığı ve bugün Samandıra Tesisleri'ne görüşmek için çağrıldığı bildirildi. Tecrübeli futbolcunun affedildiği ve ücretinde yine bir revize yapılacağı öğrenildi.

Alper'in de bu durumu kabul ettiği ve ücret konusunu sorun yapmadığı, sarı-lacivertli formayı tekrar giymek istediği belirtildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin koronavirüsün ekonomik etkilerini asgariye indirmek için bazı futbolcularla da indirim görüşmesi yapacağı ifade ediliyor.

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