Fenerbahçe'de Alper Potuk şoku

Fenerbahçe yönetimi, Mehmet Topal'ın ardından Alper Potuk ile de yollarını ayırmak istiyor. Yıldız futbolcunun menajerini kulüp binasına çağıran Sarı-Lacivertli yönetim, "Ya alacaklarına karşılık sözleşmesi feshedelim ya da kulüp bulalım" önerisini yaptı. Ancak Alper Potuk bu isteğe olumsuz yanıt verdi. Tecrübeli yıldızın 1.8 milyon Euro'luk maaşı ve 3 yıl sözleşmesi olduğu için Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediği belirtiliyor.

ÇALIMBAY: TEKLİF YAPTIK

SİVASSPOR Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alper Potuk'a teklif yaptıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Alper, F.Bahçe'den ayrılmak istemiyor" dedi.

(Takvim)