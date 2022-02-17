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Spor

Fenerbahçe'de Altay Bayındır isyanı! Kıyamet koptu

Altay Bayındır, Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin Slavia Prag'a 3-2 yenildiği maçta gündem oldu. Sarı-lacivertli taraftar sergilediği kötü performans ve yediği goller ile tepki çeken Altay Bayındır'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Genç kalecinin geçtiğimiz hafta da sakatlıktan döner dönmez neden oynatıldığı konusunda yönetime tepki gösterilmişti.

star.com.tr17 Şubat 2022 Perşembe 22:44 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 00:53
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Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin son 16 play-off turunun ilk maçında evinde konuk ettiği Slavia Prag'a 3-2 yenildiği maça kötü performansıyla damga vurdu. Yediği gollerle tepki çeken Altay Bayındır'ı Fenerbahçeli taraftarlar eleştiri yağmuruna tuttu. 23 yaşındaki kaleci uzun süren sakatlığının ardından geçtiğimiz hafta Giresunspor maçında şans buldu.

ALTAY BAYINDIR, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Uzun süren sakatlığının ardından Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'nin Giresunspor'u 2-1 yendiği maç ile sahalara geri dönen Altay Bayındır'ın sakatlıktan döner dönmez neden oynatıldığı konusunda teknik direktör İsmail Kartal, tepki çekmişti. 23 yaşındaki kaleci Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde evinde Slavia Prag ile oynadığı maçta yediği 3 golle taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

ALTAY BAYINDIR'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin 2019'un yaz aylarında MKE Ankaragücü'nden kadrosuna kattığı Altay Bayındır, bu sezon sarı-lacivertli formayla 16 resmi maçta görev aldı. 16 maçta toplam 20 gol yiyen 23 yaşındaki kaleci, yalnızca 4 maçta kalesini gole kapatabildi.

Taraftarların Altay Bayındır tepkilerinden bazıları:

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