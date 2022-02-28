Fenerbahçe'de Altay Bayındır, performansıyla büyük beğeni topladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 90+1. dakikada Macar savunma oyuncusu Attila Szalai'nin golüyle 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin milli file bekçisi Altay Bayındır, Kasımpaşa karşısında etkili bir performans ortaya koydu.
Karşılaşma boyunca birçok önemli kurtarışa imza atan Altay, performansıyla göz doldurdu.
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, Kasımpaşa karşısında 66 dakika sahada kaldı.
Oyunda kaldığı bölümde hücumda etkisiz kalan 17 yaşındaki oyuncu, 66. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı.