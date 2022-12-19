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Spor

Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Ezgjan Alioski belirsizliği

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda İstanbulspor'u konuk edecek. Sarı lacivertli takımda hafif sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır ile Ezgjan Alioski'nin oynayıp oynamayacağı yarın belli olacak.

AA19 Aralık 2022 Pazartesi 09:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Altay Bayındır ve Ezgjan Alioski belirsizliği
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Fenerbahçe, Katar'da Arjantin'in şampiyonluğuyla sona eren 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçına, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda yarın konuk edeceği İstanbulspor karşısında çıkacak.

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen araya lider giren, UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubunu lider tamamlayıp son 16'ya kalan sarı-lacivertliler, başarısını Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe, 5. eleme turunda konuk edeceği Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor'u elerse, son 16'ya kalarak bu kategoride de yoluna devam edecek.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Arda Güler, bu maçta forma giyemeyecek.

Hafif sakatlıkları bulunan ve bireysel çalışmalarına devam eden kaleci Altay Bayındır ile Ezgjan Alioski'nin oynayıp oynamayacağı yarın belli olacak.

Uzun bir sakatlık dönemini atlatan Nazım Sangare ise görev verilmesi durumunda bu sezon ilk kez takımının formasını terletecek.

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