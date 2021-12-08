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Spor

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın yerine sürpriz isim

Fenerbahçe sakatlığı bulunan Altay Bayındır'ın yerine kaleci arayışlarına başladı. Devre arasında iki isim düşünen sarı lacivertliler Gökhan Akkan ve altyapısından yetişen ikinci kaleci Tarık Çetin'i değerlendiriyor.

Hürriyet8 Aralık 2021 Çarşamba 07:59 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 07:59
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın omzundan ameliyat olmasının ardından bir kaleci transferinin gündeme geldiği ortaya çıktı.

Serdar Dursun'un yükselen performansı, Mergim Berisha'nın artık takıma adapte olması ve bir süredir takımdan ayrı olan Enner Valencia'nın sakatlıktan dönecek olmasıyla Transfer önceliğinin, omzundan ameliyat olan Altay Bayındır iyileşene kadar Berke Özer'le rekabet edecek ve yedek kalmayı sorun yapmayacak bir kaleci transferine çevrildiği öğrenildi.

Sarı lacivertli yönetimin transferini düşündüğü kaleciler içinde Çaykur Rizespor'da forma giyen Gökhan Akkan ve Fenerbahçe altyapısından yetişen ikinci kaleci Tarık Çetin'in ilk 2 sırada geldiği öğrenildi.

Transfer düşünülen diğer iki nokta ise bir sol stoper ve sol bek. Fenerbahçe Yönetimi bu iki mevki için yurt içi ve yurt dışında arayışlarını sürdürüyor.

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