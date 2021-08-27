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  • Fenerbahçe'de Altay maçı öncesi İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz takımdan ayrı çalıştı
Spor

Fenerbahçe'de Altay maçı öncesi İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz takımdan ayrı çalıştı

Süper Lig'in 3'üncü haftasında 29 Ağustos Pazar günü deplasmanda Altay'ın konuğu olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Sarı lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz, takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı.

DHA27 Ağustos 2021 Cuma 17:55 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 17:55
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Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertlilerde, dün akşam HJK Helsinki ile oynanan karşılaşmaya 11'de başlayan futbolcular, günü izin yaparak geçirdi.

İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken; Filip Novak, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun'un ise tedavileri devam etti.

Fenerbahçe yarın yapacağı çalışmayla Altay maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-lacivertliler, akşam 20.30'da İzmir'e gidecek.

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