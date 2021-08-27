Fenerbahçe'de Altay maçı öncesi İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz takımdan ayrı çalıştı

DHA 27 Ağustos 2021 Cuma 17:55 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 17:55

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertlilerde, dün akşam HJK Helsinki ile oynanan karşılaşmaya 11'de başlayan futbolcular, günü izin yaparak geçirdi.

İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken; Filip Novak, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun'un ise tedavileri devam etti.

Fenerbahçe yarın yapacağı çalışmayla Altay maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-lacivertliler, akşam 20.30'da İzmir'e gidecek.