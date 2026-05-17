Fenerbahçe'de Andrew Robertson gelişmesi! Liverpool'un yıldızı ile anlaşma sağlandı

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe cephesinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sadettin Saran ve yönetimi, Premier Lig ekibi Liverpool forması giyen deneyimli sol bek oyuncusu Andrew Robertson ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ17 Mayıs 2026 Pazar 14:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi mevcut başkan Sadettin Saran ve yönetimi, listelerindeki futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor.

FENERBAHÇE, ANDREW ROBERTSON İLE BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞTI

Bu bağlamda Sadettin Saran yönetiminin temas halinde olduğu isimlerden biri de İskoç sol bek Andrew Robertson'dı. TRT Spor'a göre Fenerbahçe, 32 yaşındaki futbolcuyla büyük oranda anlaşma sağladı.

TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK BAKTI

Andrew Robertson transferinin görüşmelerinde Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş yer aldı. Liverpool ile sözleşmesi sona erecek olan İskoç sol bek, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmasının ardından transferde son aşamaya gelindi.

Sadettin Saran yönetimi, yeni başkana sunulacak raporda Andrew Robertson'a da yer verecek.

BU SEZONKİ KARNESİ

Bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkıp 1918 dakika süre alan Andrew Robertson, 3 gol ve 2 asistlik istatistik yakaladı.

