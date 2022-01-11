Fenerbahçe'de Antalyaspor mesaisi

AA 11 Ocak 2022 Salı 15:44 - Güncelleme: 11 Ocak 2022 Salı 15:44

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 15 Ocak Cumartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

İdman, pas organizasyonlarının ardından yapılan dar alanda çift kale maç ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Altay Bayındır, bireysel çalışmalarını sürdürdü.