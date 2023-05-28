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Spor

Fenerbahçe'de Antalyaspor mesaisi sürdü!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında evinde Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

IHA28 Mayıs 2023 Pazar 15:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Antalyaspor mesaisi sürdü!
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenman, çabukluk çalışmalarıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin kazanmaktan başka şansı bulunmazken, Galatasaray ise Ankaragücü'nü yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

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