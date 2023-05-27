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Spor

Fenerbahçe'de Antalyaspor mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 36.haftasında evinde Antalyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.

AA27 Mayıs 2023 Cumartesi 16:26 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Antalyaspor mesaisi sürüyor
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü evinde Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapan oyuncular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla günü tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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