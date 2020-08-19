İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2020 Çarşamba / 29 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,296
  • EURO
    8,6487
  • ALTIN
    455.54
  • BIST100
    1124.71
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Anthony Nwakaeme bombası!
Spor

Fenerbahçe'de Anthony Nwakaeme bombası!

Fenerbahçe transferde yıldız isimleri kadrosuna katarken sürpriz bir isim gündeme geldi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu Trabzonspor'un yıldız ismi Anthony Nwakaeme'nin menajeriyle görüştü. Nwakaeme'nin sözleşmesinde 6 milyon euroluk özel bir madde bulunuyor.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 22:34 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 22:39
ABONE OL

Fenerbahçe transferde yeni hedef olarak gözünü Trabzonspor'un yıldız ismi Anthony Nwakaeme'ye dikti. Ajansspor'un geçtiği son dakika haberine göre; Sarı-Laciverliler Nwakaeme ile temasa geçti.

BELÖZOĞLU, NWAKAEME'NİN MENAJERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Yeni sezonda sportif direktör olarak görev yapması beklenen Emre Belözoğlu, sözleşmesinde özel bir çıkış maddesi bulunduğu belirtilen Nwakaeme'nin menajeriyle görüştü.

Belözoğlu'na yanıt ise "Düşünmek için zaman istiyoruz" oldu.

6 MİLYON EURO ÖZEL MADDE

Nwkaeme'nin çıkış bedelininin 6 milyon euro olduğu kaydediliyor. Neymar örneğinde olduğu gibi oyuncu bu bedeli kendisi de ödeyerek kulüpten ayrılabilir.

31 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusunun 31 Mayıs 2021'e kadar mukavelesi bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.