19 Ağustos 2020 Çarşamba 22:34 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 22:39

Fenerbahçe transferde yeni hedef olarak gözünü Trabzonspor'un yıldız ismi Anthony Nwakaeme'ye dikti. Ajansspor'un geçtiği son dakika haberine göre; Sarı-Laciverliler Nwakaeme ile temasa geçti.

BELÖZOĞLU, NWAKAEME'NİN MENAJERİ İLE GÖRÜŞTÜ

Yeni sezonda sportif direktör olarak görev yapması beklenen Emre Belözoğlu, sözleşmesinde özel bir çıkış maddesi bulunduğu belirtilen Nwakaeme'nin menajeriyle görüştü.

Belözoğlu'na yanıt ise "Düşünmek için zaman istiyoruz" oldu.

6 MİLYON EURO ÖZEL MADDE



Nwkaeme'nin çıkış bedelininin 6 milyon euro olduğu kaydediliyor. Neymar örneğinde olduğu gibi oyuncu bu bedeli kendisi de ödeyerek kulüpten ayrılabilir.

31 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusunun 31 Mayıs 2021'e kadar mukavelesi bulunuyor.