Geride kalan ara transfer döneminin hareketli takımlarından biri de Fenerbahçe oldu. Bu dönemde 11 ismi gönderen sarı-lacivertliler, 5 takviye yaptı.

2 GOLCÜ GİTTİ, 1 GOLCÜ GELDİ

Fenerbahçe'de bu ara transfer döneminin en tartışmalı konusu ise forvet oldu. Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler bu bölgeye Sidiki Cherif'i transfer etti. Böylece sarı-lacivertlilerin forvet bölgesindeki tek isim Cherif oldu.

İşte gidenler:

İrfan Can Kahveci (Kiralık - Kasımpaşa), İrfan Can Eğribayat (Kiralık - Samsunspor) Cenk Tosun (Kasımpaşa), Rodrigo Becao (Kiralık - Kasımpaşa), Burak Kapacak (Zecorner Kayserispor), Ertuğrul Çetin (Esenler Erokspor), Sebastian Szymanski (Rennes), Bartuğ Elmaz (Kiralık - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Emir Ortakaya (Çaykur Rizespor), Dominik Livakovic (Kiralık - Dinamo Zagreb), Youssef En-Nesyri (Al-Ittihad)

5 TAKVİYE YAPILDI

Bu dönemde özellikle N'Golo Kante transferiyle ses getiren sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı isimler ise şöyle:

Anthony Musaba (Samsunspor), Mert Günok (Beşiktaş), Matteo Guendouzi (Lazio), Sidiki Cherif (Kiralık - Angers), N'Golo Kante (Al-Ittihad)