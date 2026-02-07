İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2026 Cumartesi / 20 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6062
  • EURO
    51,6027
  • ALTIN
    6943.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de ara transfer hareketli geçti! 11 ayrılık, 5 imza var
Spor

Fenerbahçe'de ara transfer hareketli geçti! 11 ayrılık, 5 imza var

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşandı. 11 oyuncuyla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, 5 ismi de kadrosuna kattı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ7 Şubat 2026 Cumartesi 09:44 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de ara transfer hareketli geçti! 11 ayrılık, 5 imza var
ABONE OL

Geride kalan ara transfer döneminin hareketli takımlarından biri de Fenerbahçe oldu. Bu dönemde 11 ismi gönderen sarı-lacivertliler, 5 takviye yaptı.

2 GOLCÜ GİTTİ, 1 GOLCÜ GELDİ

Fenerbahçe'de bu ara transfer döneminin en tartışmalı konusu ise forvet oldu. Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler bu bölgeye Sidiki Cherif'i transfer etti. Böylece sarı-lacivertlilerin forvet bölgesindeki tek isim Cherif oldu.

İşte gidenler:

İrfan Can Kahveci (Kiralık - Kasımpaşa), İrfan Can Eğribayat (Kiralık - Samsunspor) Cenk Tosun (Kasımpaşa), Rodrigo Becao (Kiralık - Kasımpaşa), Burak Kapacak (Zecorner Kayserispor), Ertuğrul Çetin (Esenler Erokspor), Sebastian Szymanski (Rennes), Bartuğ Elmaz (Kiralık - Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Emir Ortakaya (Çaykur Rizespor), Dominik Livakovic (Kiralık - Dinamo Zagreb), Youssef En-Nesyri (Al-Ittihad)

5 TAKVİYE YAPILDI

Bu dönemde özellikle N'Golo Kante transferiyle ses getiren sarı-lacivertlilerin kadrosuna kattığı isimler ise şöyle:

Anthony Musaba (Samsunspor), Mert Günok (Beşiktaş), Matteo Guendouzi (Lazio), Sidiki Cherif (Kiralık - Angers), N'Golo Kante (Al-Ittihad)

ÖNERİLEN VİDEO

Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.