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Spor

Fenerbahçe'de Arda Güler yerine Kenan Yıldız

Fenerbahçe, bu yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali yüksek olan 18 yaşındaki yıldız oyuncu Arda Güler'in yerini Juventus forması giyen Türk oyuncu Kenan Yıldız ile dolduracak.

28 Haziran 2023 Çarşamba 16:38 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Arda Güler yerine Kenan Yıldız
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Fenerbahçe için İspanya'dan önemli bir transfer iddiası gündeme geldi.

ARDA YERİNE KENAN YILDIZ

Marca'da yer alan habere göre, sarı-lacivertli takımın Arda Güler'in yerine Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak istediği vurgulandı.

"ARDA'NIN FARKINDALAR"

Arda Güler'in Avrupa'dan birçok talibi olduğu ve Fenerbahçe'nin genç yıldızı kadrosunda tutmasının zor olduğunun farkında olduğu öne sürüldü.

JUVENTUS'UN OYUNCUSU

Fenerbahçe'nin bu nedenle transfer için yeni hamlelerde bulunduğu ve hedefinin Juventus'tan Kenan Yıldız olduğu iddia edildi.

ABD KAMPINA ALACAKLAR

Kenan Yıldız'ın genç takımlarla harika bir sezon geçirdiği ve yeni sezon öncesi Juventus'un A takımıyla ABD turunda yer alacağı kaydedildi. 18 yaşındaki futbolcunun ayrıca geçen sezon içerisinde de Allegri yönetimindeki takımla birlikte antrenmanlara katıldığı hatırlatıldı.

ARDA İLE YAŞIT

Fenerbahçe'nin, Kenan Yıldız'ı Bayern Münih döneminden bu yana takip ettiği belirtildi. Kenan Yıldız'ın, tıpkı Arda Güler gibi 2005 jenerasyonunun önemli isimlerinden biri olduğuna değinildi.

DAHA HÜCUMCU

Arda Güler'in bir orta saha oyuncusu olduğu, Kenan Yıldız'ın ise hücum hattının her bölgesinde forma giyebildiği ifade edildi.

3 BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

18 yaşındaki genç futbolcunun; ikinci forvet, 10 numara ve kanatlarda görev alabilen özelliklerinin olduğu vurgulandı.

ZOR BİR TRANSFER

Juventus'un geçtiğimiz yıl, Kenan Yıldız'ın transferi için Bayern Münih ve Barcelona gibi takımları geride bıraktığına dikkat çekildi. Fenerbahçe için bu transferin kolay olmayacağı vurgulandı.

BENFICA DA İSTİYOR

Öte yandan genç oyuncuyla ilgilenen takımlardan biri olarak da Benfica gösterildi.

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