İSTANBUL 31°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Ekim 2020 Pazartesi / 17 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7675
  • EURO
    9,1641
  • ALTIN
    478.477
  • BIST100
    1160.71
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de art arda transferler! Dimitris Pelkas resmen açıklandı
Spor

Fenerbahçe'de art arda transferler! Dimitris Pelkas resmen açıklandı

Fenerbahçe, PAOK'tan Yunan futbolcu Dimitris Pelkas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

05 Ekim 2020 Pazartesi 19:04 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 19:48
ABONE OL

Fenerbahçe, transferin son gününde kadrosuna Kemal Ademi'nin ardından bir futbolcu daha kattı.

Sarı lacivertliler, PAOK'tan 26 yaşındaki Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Dimitris Pelkas, Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Yunan futbolcu, Fenerbahçe'de 14 numaralı formayı giyecek.

'10 NUMARAYI GİYECEKTİM AMA...'

Pelkas, imzanın ardından "14 numaralı formayı giyeceğim. Bu numarayı seviyorum. 10 numarayı giyecektim ama Samatta o numarayı almış. Benim için bu problem değil, çünkü futbol numaralarla değil sahada oynanıyor." sözlerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.