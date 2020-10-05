05 Ekim 2020 Pazartesi 19:04 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 19:48

Fenerbahçe, transferin son gününde kadrosuna Kemal Ademi'nin ardından bir futbolcu daha kattı.

Sarı lacivertliler, PAOK'tan 26 yaşındaki Dimitrios Pelkas'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Dimitris Pelkas, Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Yunan futbolcu, Fenerbahçe'de 14 numaralı formayı giyecek.

'10 NUMARAYI GİYECEKTİM AMA...'

Pelkas, imzanın ardından "14 numaralı formayı giyeceğim. Bu numarayı seviyorum. 10 numarayı giyecektim ama Samatta o numarayı almış. Benim için bu problem değil, çünkü futbol numaralarla değil sahada oynanıyor." sözlerini kullandı.