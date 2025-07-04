PSG'nin elden çıkarmaya çalıştığı 29 yaşındaki İspanyol on numara Marco Asensio için 15 milyon euroluk resmi teklif yapan Fenerbahçe, Suudi kulüpleri yüzünden transferi bitiremiyor.

Jose Mourinho'nun da Facetime ile görüşme gerçekleştirdiği oyuncu Sarı-Lacivertliler'in sunduğu şartlar ve projeden etkilenmesine rağmen aldığı yüksek tekliflerden dolayı henüz 'tamam' demedi. Fransız medyasından Le10sport; Suudi Pro Lig'den Asensio'ya önemli teklifler olduğunu ve PSG'nin de acele etmediğini bildirdi. Kanarya eğer maaş konusunda çift haneye çıkarsa bu transferi çok kısa süre içinde bitirebilir. Ancak diğer bölgelere de yapılacak hamleler nedeniyle Sarı-Lacivertliler temkinli hareket ediyor. Oyuncuya sunulan yıllık ücretin 6 milyon euro seviyelerinde olduğu öğrenildi.