Fenerbahçe formasıyla yeniden çıkış yakalayan Marco Asensio, performansıyla Avrupa devlerinin radarına girmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde sergilediği futbolla dikkat çeken İspanyol yıldız için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Fichajes'te yer alan habere göre; Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, tecrübeli hücumcuyu kadrosunda görmek istiyor.

TECRÜBESİ ÖN PLANDA

29 yaşındaki futbolcunun LaLiga tecrübesi, Avrupa arenasındaki geçmişi, tekniğini, şut yeteneğini ve oyunu okuma becerisinden ötürü dikkatleri üzerine çektiği belirtildi.

Öte yandan Fenerbahçe'de mutlu olan Asensio'nun buna rağmen mevcut performansının kendisini daha iddialı projelerin kapısına götürebileceğinin farkında.

2025/26 SEZONU KARNESİ

7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye gelen Asensio, tüm kulvarlarda 18 maça çıktı ve 8 gol / 5 asistlik performans sergiledi.