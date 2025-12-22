İSTANBUL 12°C / 9°C
22 Aralık 2025 Pazartesi
  • Fenerbahçe'de Asensio endişesi! İspanyol basını duyurdu
Fenerbahçe'de Asensio endişesi! İspanyol basını duyurdu

Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi Marco Asensio için İspanyol basınından dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin tecrübeli futbolcuyu kadrosunda görmek istediği öne sürüldü.

22 Aralık 2025 Pazartesi 18:28
Fenerbahçe formasıyla yeniden çıkış yakalayan Marco Asensio, performansıyla Avrupa devlerinin radarına girmeye başladı. Sarı-lacivertlilerde sergilediği futbolla dikkat çeken İspanyol yıldız için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Fichajes'te yer alan habere göre; Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, tecrübeli hücumcuyu kadrosunda görmek istiyor.

TECRÜBESİ ÖN PLANDA

29 yaşındaki futbolcunun LaLiga tecrübesi, Avrupa arenasındaki geçmişi, tekniğini, şut yeteneğini ve oyunu okuma becerisinden ötürü dikkatleri üzerine çektiği belirtildi.

Öte yandan Fenerbahçe'de mutlu olan Asensio'nun buna rağmen mevcut performansının kendisini daha iddialı projelerin kapısına götürebileceğinin farkında.

2025/26 SEZONU KARNESİ

7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye gelen Asensio, tüm kulvarlarda 18 maça çıktı ve 8 gol / 5 asistlik performans sergiledi.

