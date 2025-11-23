İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2025 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4604
  • EURO
    48,8993
  • ALTIN
    5546.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe'de Asensio farkı

Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, Çaykur Rizespor maçında rakip fileleri 2 kez havalandırırken, ligdeki son 5 müsabakada ise 5 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

IHA23 Kasım 2025 Pazar 22:42 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Asensio farkı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynarken, sarı-lacivertlilerde İspanyol futbolcu Marco Asensio da 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki futbolcu, müsabakanın 55. dakikasında Fred'in ceza yayından vuruşunda direkten dönen topu kale çizgisinde tamamlayarak skoru 2-1 yaptı. Asensio, 65. dakikada ise ceza sahası dışından sert vuruşunda takımını 3-2 öne geçiren golü kaydetti.

Bu sezon ligde 9. maçına çıkan Asensio, 6. kez gol sevinci yaşadı.

Deneyimli futbolcu, üst üste 3 lig maçında gol kaydederken, son haftalardaki skor üretkenliği ile takımının galibiyet serisinde ön plana çıktı.

Asensio, Çaykur Rizespor'a karşı 90 dakika sahada kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Samsun'da 3 araç birbirine girdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.