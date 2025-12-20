Fenerbahçe'de Asensio farkı

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor ile oynarken, sarı-lacivertlilerde İspanyol futbolcu Marco Asensio da 1 gole imza attı. 29 yaşındaki futbolcu, 34. dakikada Talisca'dan aldığı topla ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşla takımının 2. golünü attı. Asensio, son haftalardaki yükselen performansına bugün de devam etti. Deneyimli oyuncu 75. dakikada Jhon Duran'ın attığı golde de pası veren isim oldu. Bu sezon Süper Lig'de 8. golüne ulaşan İspanyol futbolcu son 9 maçta 12 gollük katkı sağladı. Asensio, geçtiğimiz hafta Konyaspor karşılaşmasını da 1 gol, 1 asistle tamamlamıştı.

Asensio, Eyüpspor'a karşı 89. dakikada yerini Haydar Karataş'a bıraktı.