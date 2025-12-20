İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2025 Cumartesi / 1 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe'de Asensio farkı

Fenerbahçe'nin İspanyol oyuncusu Marco Asensio, Eyüpspor maçında 1 gol, 1 asist yaparak, son 9 maçta 12 gollük katkı sağladı.

IHA20 Aralık 2025 Cumartesi 19:15 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Asensio farkı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Eyüpspor ile oynarken, sarı-lacivertlilerde İspanyol futbolcu Marco Asensio da 1 gole imza attı. 29 yaşındaki futbolcu, 34. dakikada Talisca'dan aldığı topla ceza sahası sol çaprazdan yaptığı vuruşla takımının 2. golünü attı. Asensio, son haftalardaki yükselen performansına bugün de devam etti. Deneyimli oyuncu 75. dakikada Jhon Duran'ın attığı golde de pası veren isim oldu. Bu sezon Süper Lig'de 8. golüne ulaşan İspanyol futbolcu son 9 maçta 12 gollük katkı sağladı. Asensio, geçtiğimiz hafta Konyaspor karşılaşmasını da 1 gol, 1 asistle tamamlamıştı.

Asensio, Eyüpspor'a karşı 89. dakikada yerini Haydar Karataş'a bıraktı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fren yerine gaza bastı: Kaza anı güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.