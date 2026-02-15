Fenerbahçe'de Asensio ve Talisca fırtınası

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu sezon 4. kez deplasmanda geriye düşmesine rağmen 3 puana ulaştı. Tedesco'nun öğrencileri Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'a karşı 2-0, Alanyaspor ve Trabzonspor'a karşı da 1-0'lık skorlardan dönüş yaptı. Bu sezon sarı-lacivertlilerin gol yükünü çeken isimlerden Anderson Talisca ve Marco Asensio, bu maçlarda da ön plana çıkarken, özellikle son haftalarda performansları dikkat çekiyor.

Asensio, Trendyol Süper Lig'de 18 maçta görev yaparken, 10 gol, 8 asistlik katkı sağladı. 30 yaşındaki futbolcu Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı 2 maçta da fileleri havalandırırken, tüm kulvarlarda 12 gol, 9 asiste ulaşarak kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

TALİSCA, 21. GOLÜNE ULAŞTI

Karadeniz ekibine karşı takımının ilk golünü kaydeden Talisca, ligde son 7 maçta 7 gol, 2 asistle oynadı. Kanarya'da ara transfer döneminde forvet oyuncuları Youssef En-Nesyri ve Jhon Duran'ın takımdan ayrılmasıyla, bu mevkide teknik heyetin 1. tercihi haline gelen Talisca, skora katkısıyla da karşılığını verdi.

Süper Lig'de bu sezon 13. golünü kaydeden Brezilyalı futbolcu, gol sevinci yaşadığı tüm maçlarda Fenerbahçe galibiyet elde etti. Talisca, bu sezon Gaziantep FK, Konyaspor, Alanyaspor'a 2'şer, Kocaelispor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Gençlerbirliği ve Trabzonspor'a karşı da birer gole imza attı.

Bu sezon 21 golle takımının en golcü oyuncusu olan Talisca, tüm kulvarlarda 35 kez sarı-lacivertli formayı terletti.