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Spor

Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

IHA1 Ocak 2025 Çarşamba 18:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor mesaisi sürüyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen yeni yılın ilk idmanı, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Sahada yapılan ısınma ve çabukluk hareketleriyle devam eden antrenmanın devamında iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçların ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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