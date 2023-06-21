Fenerbahçe'de Attila Szalai gelişmesi! Avrupa devi resmen harekete geçti

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro yapma planlamasını yaparken bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendirmeye almayı planlıyor. Attila Szalai de bu oyunculardan biri olarak öne çıkıyor. 25 yaşındaki Macar oyuncu Attila Szalai için Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden biri talip oldu.

ANDERLECHT'TEN ATILA SZALAI ATAĞI



Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği başarılı ivme ile öne çıkan isimlerden biri olan Atila Szalai için Belçika Ligi'nin önemli kulüplerinden Anderlecht'in resmen devreye girdiği öğrenildi.

AVRUPA DEVLERİ KAPIDA

Avrupa'nın önde gelen diğer kulüpleri Everton, Valencia, Zenit ve Wolfsburg'un da yıldız oyuncu ile ilgilendiği öğrenilirken Fenerbahçe'nin yıldız isim için istediği bonservis bedeli de belli oldu.

ATILA SZALAI İÇİN 20 MİLYON EURO

Fenerbahçe 25 yaşındaki Macar stoperi Attila Szalai için yaklaşık 20 milyon euroluk bir bonservis bedeli istiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Atila Szalai, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı toplam 52 kez sahaya çıktı. Başarılı isim bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistlik bir performans gösterdi.