Fenerbahçe'de Atilla Szalai, Olympiakos maçında da yedek kulübesinde

25 Kasım 2021 Perşembe 22:02 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 22:02

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Olympiakos'un konuğu olacak.

Sarı - lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, son oynanan Galatasaray maçının 11'inde değişikliğe gitti.

Galatasaray maçında yer alan Tisserand - Kim Min-Jae ikilisini bozmayan Pereira, Szalai'yi bir kez daha kulübede oturttu.

Fenerbahçe'de Galatasaray maçında sağ bek oynayan Ferdi Kadıoğlu'nun yerine ise Osayi Samuel ilk 11'de yer aldı.

Sarı - lacivertli ekibin orta üçlüsünde Mert Hakan, Sosa ve Miha Zajc yer aldı.

Hücum hattında ise sakatlığı bulunan Mesut Özil'in yerine Diego Rossi ilk 11'de oynarken, İrfan Can solda, Berisha ise ileri uçta görev aldı.