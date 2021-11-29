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Spor

Fenerbahçe'de Atilla Szalai yine yok

Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Atilla Szalai'yi ilk 11'de tercih etmedi. Atilla Szalai, sarı-lacivertlilerde ilk kez 3 maç üst üste yedek kaldı.

29 Kasım 2021 Pazartesi 19:06 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 19:06
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Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'ye konuk oluyor. Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Atilla Szalai, bu maçta da yedek kaldı.

Atilla Szalai, Fenerbahçe formasıyla ilk kez 3 maç üst üste yedek kaldı.

Sarı-lacivertli savunmada Serdar Aziz ile Kim Min-Jae tercih edildi. Sağ bekte Ferdi Kadıoğlu, sol bekte ise Filip Novak yer aldı.

Derbide Galatasaray'a karşı galibiyet golünü atan Miguel Crespo, Göztepe deplasmanında da ilk 11'de tercih edildi.

Mesut Özil, ilk 11'e yeniden dönerken, forvet hattında Serdar Dursun yer aldı.

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