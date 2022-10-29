Fenerbahçe'de Attila Szalai ezber bozdu! 55 milyonluk çılgın rakam

Fenerbahçe'de Attila Szalai performansıyla adeta ezberleri bozdu. Teknik direktör Jorge Jesus'un gelişiyle takımın vazgeçilmezi olan Attila Szalai'nin güncel piyasa değeri yaklaşık 55 milyon TL yükseldi.

ATTILA SZALAI TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Kim Min-Jae'nin ayrılışının ardından Fenerbahçe'de Attila Szalai takımın vazgeçilmezi oldu. Teknik direktörlüğe Jorge Jesus'un gelişiyle performansındaki yükseliş dikkat çeken Attila Szalai, büyük beğeni topladı.

ATTILA SZALAI 55 MİLYON TL DEĞERLENDİ

Attila Szalai, Fenerbahçe'deki performansıyla değerine değer kattı. Macar savunmacının piyasa değeri Haziran ayından bu yana yaklaşık 55 milyon TL yükseldi ve 15 milyon euro oldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Attila Szalai, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maça çıktı. 24 yaşındaki Macar savunma oyuncusu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulundu. Sarı-lacivertliler Szalai'yi Apollon'dan 2 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı.