28 Şubat 2021 Pazar 21:32 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 21:39

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor deplasmanında sol bekte sürpriz bir isme yer verdi. Maç kadrosuna alınmayan Caner Erkin ve sakatlıktan kurtulan Filip Novak yerine sol bekte Attila Szalai yer aldı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI



Macar futbolcunun ilk yarıdaki performansı Fenerbahçe taraftarından büyük beğeni aldı. Sarı lacivertli taraftarlar, sosyal medyada Szalai'ye övgü dolu sözlerle bahsederken Macar futbolcu, kısa sürede trend listesine girdi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Serhat Akın, "Szalai çok büyük futbolcu tek kale oynuyoruz bu maçı alırsak şampiyon olur bu kadro" yorumunu yaptı.