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  • Fenerbahçe'de Attila Szalai fırtınası! Serhat Akın yere göğe sığdıramadı
Spor

Fenerbahçe'de Attila Szalai fırtınası! Serhat Akın yere göğe sığdıramadı

Fenerbahçe'de Trabzonspor kadrosuna alınmayan Caner Erkin'in yerine Erol Bulut tarafından sol bekte tercih edilen Attila Szalai, sarı lacivertli taraftarları gösterdiği performansla mest etti. Macar futbolcu, büyük beğeni topladı.

28 Şubat 2021 Pazar 21:32 - Güncelleme: 28 Şubat 2021 Pazar 21:39
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor deplasmanında sol bekte sürpriz bir isme yer verdi. Maç kadrosuna alınmayan Caner Erkin ve sakatlıktan kurtulan Filip Novak yerine sol bekte Attila Szalai yer aldı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Macar futbolcunun ilk yarıdaki performansı Fenerbahçe taraftarından büyük beğeni aldı. Sarı lacivertli taraftarlar, sosyal medyada Szalai'ye övgü dolu sözlerle bahsederken Macar futbolcu, kısa sürede trend listesine girdi.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Serhat Akın, "Szalai çok büyük futbolcu tek kale oynuyoruz bu maçı alırsak şampiyon olur bu kadro" yorumunu yaptı.

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