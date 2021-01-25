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Spor

Fenerbahçe'de Attila Szalai'den yayıncı kuruluşa flaş tepki

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Attila Szalai, Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamayla yayıncı kuruluşa tepki gösterdi. Szalai, 'Karşılaşma hakkında değerlendirme yapmak istemiyorum. Zaten konuşsak da yayınlamıyorsunuz.' dedi.

25 Ocak 2021 Pazartesi 22:25 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:25
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İlk maçı olmasına rağmen iyi bir performans ortaya koyan ve takımla uyumu gözlerden kaçmayan Szalai, maç sonunda yayıncı kuruluşa değerlendirme yapmadı.

"ZATEN KONUŞSAK DA YAYINLAMIYORSUNUZ"

Maç hakkındaki düşünceleri sorulan Macar savunmacı, "Karşılaşma hakkında değerlendirme yapmak istemiyorum. Zaten konuşsak da yayınlamıyorsunuz." sözleriyle yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

"MACARİSTAN'DA DA BİLİNİYOR..."

Karşılaşmayı FB TV'ye değerlendiren Attila Szalai, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en başarılı futbol takımı. Dünyada herkes bunu biliyor, Macaristan'da da biliniyor." diye konuştu.

TEPKİ KAYSERİSPOR MAÇINDA DA SÜRDÜ

Fenerbahçe'de futbolcular, Kayserispor maçına üzerlerinde beIN Sports'un renkleriyle 'Be Fair' (Adil ol) yazılı tişörtler ile çıktı. Aynı yazılar reklam panolarında da yer aldı.

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