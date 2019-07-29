Fenerbahçe'de Audi Cup heyecanı

Avrupa'da 2019-2020 futbol sezonu öncesi düzenlenecek en üst düzeydeki turnuvalardan biri olma özelliği taşıyan Audi Kupası, yarın başlayacak.

Fenerbahçe'nin de yer alacağı organizasyonda Avrupa'nın önemli takımları mücadele edecek. Almanya'nın son şampiyonu Bayern Münih, ev sahibi olarak turnuvada yer alacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en fazla kazanan takım unvanını elinde bulunduran İspanya temsilcisi Real Madrid, organizasyonda mücadele eden takımlardan biri olacak. Son yılların yükselen takımlarından Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti İngiltere temsilcisi Tottenham da organizasyona katılacak.

Avrupa takımlarının sezon öncesi önemli test yeri olan Audi Kupası, 2009 yılında başladı. 2009'dan itibaren 5 kez gerçekleştirilen turnuvayı Bayern Münih 3, Barcelona ve Atletico Madrid ise birer defa kazandı.

Bu yılın katılımcıları da tarihleri ve ülkelerindeki başarılarıyla bilinen takımlardan oluşuyor.

Organizasyonda önceki sezonlarda Manchester United, Boca Juniors, Milan, Internacional, Manchester City, Liverpool, Napoli ve Sao Paulo takımları da boy göstermişti.

Fenerbahçe'nin ilk maçı Bayern Münih ile olacak

Fenerbahçe, 75 bin kişi kapasiteli Allianz Arena'da gerçekleştirilecek Audi Kupası'ndaki ilk maçını yarın Bayern Münih ile TSİ 21.30'da yapacak.

Günün ilk karşılaşmasında ise Real Madrid ile Tottenham, TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek.

İlk günün kazanan takımları, 31 Temmuz Çarşamba günü final karşılaşmasında mücadele edecek. Birinci maçlarda mağlup olan ekipler ise üçüncülük mücadelesi yapacak.

Turnuvada her maç 90 dakika oynanacak ve beraberlik halinde doğrudan penaltı atışlarına gidilecek. Seyirciler, 2 günde 4 takımı izleme fırsatı bulacak. Bir bilet, aynı gün oynanan 2 maç için de geçerli olacak.

Bu arada karşılaşmalar, D-Smart'tan naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin Audi Kupası kadrosu belli oldu

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesindeki bilgiye göre yarın Almanya'da başlayacak turnuvada mücadele edecek sarı-lacivertli takımın kadrosunda sakatlıkları bulunan Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz ile henüz hazır olmayan Okan Turp yer almadı. İzinleri biten Diego Reyes, Mauricio Isla ve Nabil Dirar ise kadroya dahil edildi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroya dahil ettiği oyuncular şunlar:

Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Alper Potuk, Garry Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muric, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.