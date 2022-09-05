İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2022 Salı / 10 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2324
  • EURO
    18,0493
  • ALTIN
    1000.62
  • BIST100
    3411.51
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de Avrupa Ligi mesaisi başladı
Spor

Fenerbahçe'de Avrupa Ligi mesaisi başladı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 1'inci hafta maçında evinde Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıklarına başlandı.

DHA5 Eylül 2022 Pazartesi 21:04 - Güncelleme:
ABONE OL

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 1'inci hafta maçında perşembe günü saat 19.45'te Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Sarı-lacivertliler, maçın hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı. Dün itibarıyla bireysel çalışmalara başlayan yeni transfer Michy Batshuayi, bugün takımla birlikte çalıştı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başlayan antrenman, sahada koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Pas çalışmalarının yapıldığı idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.