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Spor

Fenerbahçe'de Avrupa Ligi mesaisi başladı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu son maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları başladı.

DHA1 Kasım 2022 Salı 19:55 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Avrupa Ligi mesaisi başladı
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu altıncı ve son haftasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile başladı.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesislerinde yapılan antrenman, salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

Mert Hakan Yandaş bireysel çalışmalarla günü tamamlarken, Diego Rossi, Gustavo Henrique ve Luan Peres'in tedavilerine devam edildi.

Sarı-lacivertli ekip, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarının İstanbul etabını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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