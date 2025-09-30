İSTANBUL 21°C / 12°C
Spor

Fenerbahçe'de Avrupa Ligi mesaisi başladı

Avrupa Ligi 2. haftasında sahasında Fransız ekibi Nice ile karşılaşacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarına başladı.

AA30 Eylül 2025 Salı 14:43
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında 2 Ekim Perşembe günü Fransa'nın Nice ekibiyle sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas ve şut çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçlarla tamamlandı.

Hesap.com Antalyaspor maçında ilk 11 oynayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

