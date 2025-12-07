Fenerbahçe'de Avrupa Ligi mesaisi başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında 11 Aralık Perşembe günü Norveç ekibi Brann ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile 1-1 tamamlanan müsabakaya ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı bildirildi.
Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın, bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi.