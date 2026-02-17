İSTANBUL 17°C / 7°C
Spor

Fenerbahçe'de Avrupa Ligi mesaisi başladı

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklara başladı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe antrenmanını ziyaret etti.

AA17 Şubat 2026 Salı 15:23 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de Avrupa Ligi mesaisi başladı
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü İngiltere'nin Nottingham Forest ekibini konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan idman, ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, taktik ve bireysel uygulamalarla tamamlandı.

VİNCENZO MONTELLA İDMANI TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sarı-lacivertli ekibin antrenmanını izledi.

Montella, Domenico Tedesco ve futbolcularla da bir araya gelerek sohbet etti.

Fenerbahçe, Nottingham Forest maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

