Fenerbahçe'de Avrupa mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında 11 Nisan Perşembe günü Yunanistan ekibi Olympiakos ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.



Fenerbahçe, Olympiakos ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

