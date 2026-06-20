İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2026 Cumartesi / 5 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4792
  • EURO
    53,3552
  • ALTIN
    6205.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'de ayrılığı duyurdular! İngiltere'ye dönüyor
Spor

Fenerbahçe'de ayrılığı duyurdular! İngiltere'ye dönüyor

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk ayrılığı duyurdular. İngiliz basını, Anthony Musaba'nın yeniden İngiltere'ye dönmeye hazırlandığı öne sürdü.

HABER MERKEZİ20 Haziran 2026 Cumartesi 19:57 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de ayrılığı duyurdular! İngiltere'ye dönüyor
ABONE OL

Gelecek sezonun kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Football Insider'ın haberine göre; sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı Anthony Musaba'nın yeniden İngiltere'ye dönmeye hazırlandığı belirtildi. Haberde, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun birden fazla İngiliz kulübüyle transfer görüşmeleri yürütüyor.

Öte yandan sarı-lacivertli kulübün de oyuncu için gelen teklifleri değerlendirmeye açık olduğu belirtildi.

Premier League ve Championship ekiplerinin yaz transfer döneminde harekete geçtiği, görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. Musaba'nın özellikle Championship ekibi Sheffield Wednesday'deki performansıyla dikkat çektiği ve Hillsborough'da 54 maçta 10 gol, 8 asist ürettiği hatırlatıldı.

Hızı, dripling yeteneği ve iki ayağını da etkili kullanabilmesiyle öne çıkan Hollandalı oyuncunun, 2026-27 sezonu öncesinde yeniden İngiltere'de forma giymeye yakın olduğu ifade ediliyor.

West Ham United ve Wolves'un oyuncu için olası adaylar arasında yer aldığı da haberde öne çıkan detaylar arasında bulunuyor.

PERFORMANSI

Devre arasında sarı-lacivertli ekibe katılan ve 23 maçta formasını giyen Musaba, bu müsabakalarda 2 gol atıp 5 de asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Üç kişi hayatını kaybetti: Yüksekova'daki feci kaza kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.