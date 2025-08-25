İSTANBUL 28°C / 19°C
Spor

Fenerbahçe'de ayrılık an meselesi! Dominik Livakovic Premier Lig yolcusu

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Sarı lacivertli ekibin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic için ayrılık kapıda. Fenerbahçe ile Premier Lig kulübü Nottingham Forest arasında başarılı kaleci Dominik Livakovic için transfer görüşmeleri devam ediyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ25 Ağustos 2025 Pazartesi 13:05 - Güncelleme:
Fenerbahçe'de ayrılık an meselesi! Dominik Livakovic Premier Lig yolcusu
Bu sezon kaleyi İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Dominik Livakovic'in, Fenerbahçe'den ayrılması gündemde.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

The Guardian'ın haberine göre; Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasında Hırvat file bekçisinin transferi konusunda görüşmeler devam ediyor.

Premier Lig ekibi, mevcut kalecisi Matz Sels'e alternatif ve rekabet yaratacak bir isim arıyor. Livakovic'in transferinin gerçekleşmesi halinde teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun elinin güçleneceği belirtiliyor.

2 TALİBİ DAHA VAR

Haberde ayrıca, Tottenham ve Manchester United'ın daha önce Livakovic ile ilgilendiği hatırlatılırken, 29 yaşındaki kalecinin İngiltere Premier Lig'de kendini denemek için sabırsız olduğu kaydedildi.

Eğer Nottingham Forest transferi sonuçlandırırsa, bu yaz kadrosuna kattığı 9. futbolcusu Livakovic olacak. İngiliz temsilcisinin şu ana kadar yaptığı takviyeler için toplamda 140 milyon sterlin harcadığı da vurgulandı.

  • Nottingham Forest
  • dominik livakovic
  • transfer

