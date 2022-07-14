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Spor

Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Antrenmana çıkmadı

Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'nin, transfer görüşmeleri sebebiyle idmana çıkmadığı öğrenildi.

14 Temmuz 2022 Perşembe 10:55 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin uzun zamandır Avrupa takımlarını peşinden koşturan Güney Koreli futbolcusu Kim Min-Jae, sarı-lacivertlilerin çarşamba akşamı gerçekleştirdiği antrenmana katılmadı.

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NAPOLI'NİN LİSTE BAŞI

İtalyan kulübü Napoli ve Fransız ekibi Rennes'in kıskacındaki 25 yaşındaki stoperin, transfer görüşmesi yapmak için idmanda yer almadığı ifade edilirken, Kalidou Koulibaly'i Chelsea'ye satmak üzere olan Napoli'nin özellikle bu transferde girişimlerini sıklaştırdığı belirtildi.

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KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANABİLİR

Sabah'ın haberine göre; belirli bir seviyeye gelen transfer görüşmelerinin ardından Kim Min-Jae transferinin kısa süre içerisinde resmen açıklanabileceği ifade edildi. Daha önce, yıldız oyuncunun sözleşmesinde 18 milyon avroya serbest kalma maddesi olduğu öne sürülmüştü.

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Güney Koreli oyuncu, 2021-22 sezonunun başında Çin ekibi Beijing Guoan'dan 3 milyon avro bonservis ödenerek alınmıştı.

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