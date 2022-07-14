Fenerbahçe'nin uzun zamandır Avrupa takımlarını peşinden koşturan Güney Koreli futbolcusu Kim Min-Jae, sarı-lacivertlilerin çarşamba akşamı gerçekleştirdiği antrenmana katılmadı.
İtalyan kulübü Napoli ve Fransız ekibi Rennes'in kıskacındaki 25 yaşındaki stoperin, transfer görüşmesi yapmak için idmanda yer almadığı ifade edilirken, Kalidou Koulibaly'i Chelsea'ye satmak üzere olan Napoli'nin özellikle bu transferde girişimlerini sıklaştırdığı belirtildi.
Sabah'ın haberine göre; belirli bir seviyeye gelen transfer görüşmelerinin ardından Kim Min-Jae transferinin kısa süre içerisinde resmen açıklanabileceği ifade edildi. Daha önce, yıldız oyuncunun sözleşmesinde 18 milyon avroya serbest kalma maddesi olduğu öne sürülmüştü.