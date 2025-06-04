Fenerbahçe'de ayrılık! Filip Kostic, TFF'ye bildirildi

Fenerbahçe, Filip Kostic'in kiralık sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

AYRILIK TFF'YE BİLDİRİLDİ

Fenerbahçe, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen sol bek oyuncusu Filip Kostic'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. Böylelikle Juventus'tan kiralanan Filip Kostic'in Fenerbahçe kariyeri sona ermiş oldu.

FENERBAHÇE KARNESİ

Filip Kostic, Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplam 35 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 28'inde ilk 11'de yer aldı. Bu karşılaşmalarda toplam 2501 dakika sahada kalan 32 yaşındaki Sırp yıldız, 2 gol ve 9 asistle skora etki etti.